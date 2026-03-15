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Musikszene erschüttert

Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone

Österreich
15.03.2026 05:30
Das Hit-Duo Seiler (li.) und Speer ist eine der erfolgreichsten Bands im Land. Jetzt liegt ein ...
Das Hit-Duo Seiler (li.) und Speer ist eine der erfolgreichsten Bands im Land. Jetzt liegt ein dunkler Schatten über der bisher kometenhaften Musikkarriere.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Christoph Budin und Sandra Pichler-Ramsauer

Österreichs Musikszene erschüttert eine mögliche „MeToo“-Affäre. Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt. Die „Krone“ berichtet, was bisher in der brisanten Causa bekannt ist.

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Eines vorweg: Es gilt auch für Christopher Seiler (39), so wie für jeden anderen, die Unschuldsvermutung. Die Klärung der Vorwürfe gegen den auf freiem Fuß befindlichen Star obliegt einzig der Justiz.

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