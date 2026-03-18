Salzburger klagte Konzern wegen Käsekrainer

Ein Salzburger biss in eine gebratene „Eitrige“ und brach sich einen Backenzahn ab. Grund: Ein vier Millimeter großes Knochenstück war in der Wurst. Er verklagte daraufhin den Hersteller und Vertreiber der Käsekrainer, einen Lebensmittelkonzern. Der Rechtsstreit beschäftigte sogar den Obersten Gerichtshof.