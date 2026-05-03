Kuchl reichte gegen Pinzgau „dummer Elfer“

Am Ende reichte den Kuchlern gegen Saalfelden eine Aktion vom Punkt, Alexander Hofer verwandelte stabtrocken und bestellte nach 25 Minuten den Endstand am Göll. „Am Ende kostet uns ein dummer Elfer einen Punkt in einem 0:0-Spiel“, ärgerte sich Pinzgau Kapitän Philipp Zehentmayr. „Jetzt gilt es, die Saison sauber zu beenden.“