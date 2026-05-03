Kuchl reichte gegen Pinzgau „dummer Elfer“

Zum Abschluss der Westliga-Runde bekam es Kuchl im Derby mit Saalfelden zu tun. Nur vier Tage nach dem Cup-Aus kehrten die Tennengauer zurück in die Erfolgsspur und schlugen die Pinzgauer mit 1:0.
Am Ende reichte den Kuchlern gegen Saalfelden eine Aktion vom Punkt, Alexander Hofer verwandelte stabtrocken und bestellte nach 25 Minuten den Endstand am Göll. „Am Ende kostet uns ein dummer Elfer einen Punkt in einem 0:0-Spiel“, ärgerte sich Pinzgau Kapitän Philipp Zehentmayr. „Jetzt gilt es, die Saison sauber zu beenden.“
Wir haben verdient gewonnen, weil wir die klareren Chancen hatten.
Thomas HOFER, Cheftrainer SV Kuchl
Auf der Gegenseite war Trainer Thomas Hofer zufrieden. „Wir haben verdient gewonnen, weil wir die klareren Chancen hatten.
In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nicht mehr so viel Kraft“, sagte Hofer, der auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten musste.
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„Von dem her haben es die Jungs richtig stark gemacht. Wir haben an uns geglaubt und die Führung über die Zeit gebracht.“
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