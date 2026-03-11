Weitere Frauen belasten Roland Weißmann

Die Vorwürfe wegen „unangemessenen Verhaltens“ stammen aus dem Beginn seiner Amtszeit 2022. Die Mitarbeiterin, die sie erhoben hat, sei dem Stiftungsrat bekannt. Weißmann bestritt die Vorwürfe der sexuellen Belästigung kategorisch, gestand nur eine kurze, einvernehmliche Bekanntschaft vor seiner Wahl zum Generaldirektor ein. Es soll sich nicht um eine Moderatorin oder ein bekanntes TV-Gesicht handeln.