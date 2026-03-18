Mädchen (16) vergewaltigt, gefilmt und erpresst

Zweiter Verdächtiger den Behörden bekannt

Als ob das nicht schrecklich genug gewesen wäre, soll sich auch noch ein weiterer Mann an ihr vergangen haben. Seine Identität ist den Behörden bekannt, laut „Krone“-Information handelt es sich um einen 19 Jahre alten Syrer, der in Graz lebt. Auch er soll die 16-Jährige vergewaltigt haben. Trotz heftiger Gegenwehr und Schreien, dass er aufhören solle, ließ er demnach nicht von ihr ab!