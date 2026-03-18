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Ein Täter festgenommen

Mädchen (16) vergewaltigt, gefilmt und erpresst

Wien
18.03.2026 05:45
Die kaltblütige Tat wurde gefilmt – mit dem Video erpressten die Männer die Jugendliche.
Die kaltblütige Tat wurde gefilmt – mit dem Video erpressten die Männer die Jugendliche.(Bild: Krone KREATIV/RSimages - stock.adobe.com, Tinnakorn - stock.adobe.com)
Porträt von Monika König-Krisper
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Monika König-Krisper und Stefan Steinkogler

Unter einem Vorwand sollen junge Männer eine Jugendliche in eine Wiener Wohnung gelockt und vergewaltigt haben. Das Martyrium der 16-Jährigen hielten sie auf Video fest und drohten dem Opfer, alles zu veröffentlichen, sollte sie zur Polizei gehen.

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Dieser Fall schockierte zutiefst und sorgte für intensive Diskussionen. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) kündigte sogar Änderungen im Sexualstrafrecht an: Zehn junge Männer, zum Teil vorbestraft, waren angeklagt, weil sie in unterschiedlichen Konstellationen Sex mit der erst zwölf Jahre alten Anna gehabt haben sollen. Die Szenen filmten sie mit. Allerdings: „Das Beweisverfahren hat ganz klar zu Freisprüchen geführt“, verkündete der vorsitzende Richter des Schöffensenats im September des Vorjahres, alles sei im Einvernehmen geschehen.

In Wohnung gelockt und Tür versperrt
Nun sorgt eine neue Geschichte, die der „Krone“ zugetragen wurde, für Bestürzung: Im Mai des Vorjahres soll ein laut „Krone“-Information zum Tatzeitpunkt erst 16 Jahre altes Mädchen in einer Wohnung in Wien von drei Männern eingesperrt, vergewaltigt und dabei auch noch gefilmt worden sein.

Das soll so passiert sein: Ein noch Unbekannter lockte sie in die Wohnung. Plötzlich versperrte er die Tür und fiel über sie her. Verzweifelt versuchte das Mädchen, sich loszureißen, doch es hatte keine Chance. Er stieß die Jugendliche auf die Matratze, fixierte und vergewaltigte sie.

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Zweiter Verdächtiger den Behörden bekannt
Als ob das nicht schrecklich genug gewesen wäre, soll sich auch noch ein weiterer Mann an ihr vergangen haben. Seine Identität ist den Behörden bekannt, laut „Krone“-Information handelt es sich um einen 19 Jahre alten Syrer, der in Graz lebt. Auch er soll die 16-Jährige vergewaltigt haben. Trotz heftiger Gegenwehr und Schreien, dass er aufhören solle, ließ er demnach nicht von ihr ab!

Der 19-Jährige und ein dritter Mann sollen die unerträglichen Taten obendrein gefilmt haben. Unter anderem auch, um das Opfer mit dem Videomaterial zu erpressen: Sollte es auf die Idee kommen, zur Polizei zu gehen, würden sie nicht zögern und die Bilder und Videos ihres Martyriums veröffentlichen.

Einen der Peiniger zufällig wiedergesehen
Lange hatte das Mädchen geschwiegen. Nach einem neuerlichen, zufälligen Aufeinandertreffen mit einem ihrer Peiniger kürzlich in einem Grazer Park nahm sie all ihren Mut zusammen und erstattete Anzeige. Vor Kurzem wurde der 19-jährige Syrer, ein aktuell arbeitsloser und ehemaliger Häftling, festgenommen. Nach den beiden weiteren Tatverdächtigen wird gefahndet.

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