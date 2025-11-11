Es ist fix: Urteile im Fall Anna rechtskräftig

Nun steht es fest: Die zehn jungen Männer, die Sex mit einer Zwölfjährigen hatten, wurden nun rechtskräftig freigesprochen. Wie SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer bereits am Wochenende im Gespräch mit der „Krone“ erklärt hatte: „Wir haben damals eine Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet. Nach Prüfung des Urteils ist man zum Ergebnis gekommen, keine Beschwerde zu erheben.“ Auch der Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft Wien bestätigte am Dienstag: „Die Staatsanwaltschaft prüfte das schriftliche Urteil und fand keine formellen Fehler.“