Lehramtsstudent vergewaltigt 17-jähriges Mädchen

Der Wiener Staatsanwalt formuliert es mehr als treffend: „Das ist die Albtraumvorstellung schlechthin, die man aus Filmen kennt.“ Nur das, was ein 31-Jähriger getan hat, ist keine Fiktion. Am 26. Mai 2025 fiel er im 23. Bezirk über eine Joggerin her. Von hinten stieß er die junge Frau in einem Park zu Boden. „Sie konnte sich Gott sei Dank wehren“, so der Ankläger. Wie wild trat das Opfer um sich, schrie laut – „Der Angeklagte joggte dann seelenruhig weg.“