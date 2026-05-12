Nach Kritik: FIA beschneidet den Elektro-Antrieb

Wie der Automobil-Weltverband FIA bekannt gab, sollen nächstes Jahr 50 Kilowatt (rund 67 PS) mehr vom Verbrennungsmotor kommen – die Leistung der elektrischen Systeme wird im Gegenzug um die gleiche Summe verringert. Somit werden künftig rund 60 Prozent der Gesamtleistung vom klassischen Verbrenner kommen. Für den nächsten Regel-Zyklus ab 2031 könnte es sogar zum Comeback von V8-Motoren kommen, die 2014 zugunsten der V6-Hybridmotoren geopfert wurden.