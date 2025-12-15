Rekord-Staatsschulden: Sparkurs wird viel härter

Die Infografik zeigt die Budgetprognose des Fiskalrats für Österreich bis 2029. Das Liniendiagramm oben stellt das Defizit in Prozent der Wirtschaftsleistung dar. Das Defizit bleibt von 2024 bis 2029 durchgehend unter der EU-Vorgabe von minus 3 Prozent und liegt 2024 bei minus 4,7 Prozent. Bis 2029 soll das Defizit auf minus 3,9 Prozent sinken. Das Balkendiagramm unten zeigt den Schuldenstand, der von 77,8 Prozent im Jahr 2023 auf 87,7 Prozent im Jahr 2029 ansteigen soll und damit deutlich über der EU-Grenze von 60 Prozent bleibt. Quelle: Fiskalrat/BMF.