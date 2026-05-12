Sienna Miller ist zum dritten Mal Mama geworden

„So viel einfacher“

Im März erzählte die Schauspielerin, dass sie sich mit der Schwangerschaft sehr wohlfühle. „Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 – das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen“, sagte Miller im Interview mit der Frauenzeitschrift „Glamour“.