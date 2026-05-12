Paar nach Sex in Flugzeug am Airport festgenommen

Peinliche Situation im Ankunftsbereich

Auch eine Journalistin, die sich an Bord befand, schilderte den Vorfall im Flugzeug. Beim Verlassen der Maschine sei die Stimmung angespannt gewesen. „Als wir ausstiegen, waren die Passagiere der Business Class völlig erschrocken“, erklärte Analía Bocassi in ihrer Radiosendung. Denn der Verdächtige wurde im Ankunftsbereich nicht nur von seiner Familie, sondern auch von der Polizei empfangen. „Sie brachten ihn zur Polizeiwache, und die ganze Familie wartete dort auf ihn“, so die Journalistin.