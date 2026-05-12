An Bord kennengelernt
Paar nach Sex in Flugzeug am Airport festgenommen
Mit einem sexuellen Abenteuer in luftiger Höhe hat sich ein Paar in Argentinien ein juristisches Nachspiel eingehandelt. Ein 55-jähriger Mann und eine 66-jährige hatten mutmaßlich Sex in der Business-Class während eines Fluges nach Rosario – die beiden wurden direkt nach der Landung festgenommen.
Die beiden Passagiere sollen sich erst während des siebenstündigen Flugs kennengelernt haben. Doch anderen Fluggästen in der Business-Class fiel die Annäherung des älteren Paares ebenfalls auf – eine Frau, die mit ihrer minderjährigen Enkelin in der Nähe saß, fielen verdächtige Bewegungen auf den Plätzen 1E und 1F auf, wie die Zeitung „La Nación“ berichtete. Flugbegleiter erwischen die beiden schließlich in flagranti – in heruntergelassener Kleidung.
Peinliche Situation im Ankunftsbereich
Auch eine Journalistin, die sich an Bord befand, schilderte den Vorfall im Flugzeug. Beim Verlassen der Maschine sei die Stimmung angespannt gewesen. „Als wir ausstiegen, waren die Passagiere der Business Class völlig erschrocken“, erklärte Analía Bocassi in ihrer Radiosendung. Denn der Verdächtige wurde im Ankunftsbereich nicht nur von seiner Familie, sondern auch von der Polizei empfangen. „Sie brachten ihn zur Polizeiwache, und die ganze Familie wartete dort auf ihn“, so die Journalistin.
Die verdächtige Frau habe hingegen alles abgestritten, erklärte Bocassi. „Die Frau sagte, sie habe nichts damit zu tun, und wies auf den Mann hin“, sagte die Journalistin in der Radiosendung (siehe Beitrag auf X oben).
Das Paar wird „obszönen Exhibitionismus“ vorgeworfeen und befindet sich nach einer kurzen Festnahme wieder auf freien Fuß. Nun ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft in Rosario. Laut dem TV-Sender TN können die beiden Verdächtigen nach dem pikanten Vorfall mit einer Geldstrafe oder einer Spende an eine gemeinnützige Organisation rechnen.
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