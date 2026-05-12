Finnlands ESC-Duo: Hochmut kommt oft vor dem Fall

Bei der feierlichen ESC-Eröffnung sonntags am Rathausplatz schirmte der finnische Delegationsleiter sein Favoritenduo nämlich vor den österreichischen und auch israelischen Medien ab. Diese warteten brav aufgefädelt auf Interviews, doch das Team aus dem hohen Norden schritt mit emporgestreckter Nase und wortlos vorbei, nur um sich dann von BBC und Co. en détail ausfragen zu lassen.