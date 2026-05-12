Schotten besiegen Trauma: Bei WM wird Bier knapp

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Teamchef Stephen Clark hauchte den „Bravehearts“ neues Leben ein. Nun sind die Schotten mit ihren friedlichen, aber trinkfesten Fans erstmals seit 1998 auch wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei.
„Wahrscheinlich ist das eine der größten Nächte unseres Lebens“, strahlte Kapitän Andy Robertson. Es war der 18. November, kurz, nachdem Michael Gregoritsch im Prater Österreich mit dem 1:1 gegen Bosnien erlöst hatte. Da brachen auch in Glasgow alle Dämme. Zunächst der Fallrückzieher von Scott McTominay, der bereits als Wandgemälde in Neapel (seinem Klub) und in Paisley verewigt wurde, dann in der 93. Minute das 3:2 von Kieran Tierney, ehe auch noch Kenny McLean von der Mittellinie traf – 4:2 gegen Dänemark. Mehr Dramatik geht nicht: Schottland ist erstmals seit 1998 – wie Österreich – wieder bei einer WM dabei.
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