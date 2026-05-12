Hat Crystal Palace bereits Glasner-Nachfogler?

Crystal Palace dürfte bereits einen Nachfolger für Oliver Glasner gefunden haben. Bournemouths Andoni Iraola soll – zumindest, wenn es nach den Londonern geht - im Sommer auf der Trainerbank im Selhurst Park Platz nehmen, wie Sky berichtet.
Nach zweieinhalb Jahren geht Glasners Zeit bei den „Eagles“ nach dieser Saison zu Ende. Während sich der österreichische Erfolgstrainer mit dem Titel in der Conference League von Crystal Palace verabschieden will, läuft die Trainersuche hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren.
Und das offenbar mit Erfolg. Die Londoner hätten es auf Iraola abgesehen, heißt es aus England. Unter dem Spanier spielte Bournemouth eine bärenstarke Saison, mit Rang sechs in der Premier League winkt aktuell das Ticket für die Europa League.
Auch Chelsea interessiert
Gut möglich, dass die „Cherries“ allerdings mit neuem Trainer auf internationaler Bühne spielen, immerhin soll Crystal Palace bereits Gespräche mit dem 43-Jährigen führen. Damit seien die „Eagles“ jedoch nicht allein, heißt es weiter. Auch Stadtrivale Chelsea soll ein Auge auf den Coach geworfen haben. Scheint, als stünden Iraola spannende Wochen bevor ...
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