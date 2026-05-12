Hat Crystal Palace bereits Glasner-Nachfogler?

Auch Chelsea interessiert

Gut möglich, dass die „Cherries“ allerdings mit neuem Trainer auf internationaler Bühne spielen, immerhin soll Crystal Palace bereits Gespräche mit dem 43-Jährigen führen. Damit seien die „Eagles“ jedoch nicht allein, heißt es weiter. Auch Stadtrivale Chelsea soll ein Auge auf den Coach geworfen haben. Scheint, als stünden Iraola spannende Wochen bevor ...