Die halbe Liga kämpft in Spanien ums Überleben

Mittendrin: David Affengruber, der mit Elche gegen Nachzügler Alaves nicht über ein 1:1 hinaus kam, zwei Punkte über dem Strich liegt. „Wir haben jetzt nur noch Endspiele“, weiß der Teamkicker, der das Interesse zahlreicher Topklubs weckte. Neben Manchester United und Atletico Madrid soll just auch Juventus Turin die Fühler nach dem Verteidiger ausstrecken. Dass bei einem Abstieg ein Schnäppchen wartet, Affengruber aufgrund einer Klausel für „nur“ zehn Millionen Euro zu haben sei, entpuppte sich als eine Ente. Zu den Gerüchten meinte „Affi“ unlängst gegenüber der „Krone“. „Mich motiviert so etwas nur. Mein Fokus liegt auf Elche.“ Das wohl bis zur letzten Runde (24. Mai) um den Klassenerhalt zittert.