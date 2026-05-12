Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Affengruber zittert

Die halbe Liga kämpft in Spanien ums Überleben

La Liga
12.05.2026 07:03
Auch David Affengrubermuss zittern.
Auch David Affengrubermuss zittern.(Bild: EPA/PABLO MIRANZO)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Drama, Baby! Während oben alles klar ist, sich Barcelona in La Liga vorzeitig den Titel sicherte, geht’s im Abstiegskampf zur Sache. Die halbe Liga kann es erwischen, sprich alle ab Rang elf.

0 Kommentare

Mittendrin: David Affengruber, der mit Elche gegen Nachzügler Alaves nicht über ein 1:1 hinaus kam, zwei Punkte über dem Strich liegt. „Wir haben jetzt nur noch Endspiele“, weiß der Teamkicker, der das Interesse zahlreicher Topklubs weckte. Neben Manchester United und Atletico Madrid soll just auch Juventus Turin die Fühler nach dem Verteidiger ausstrecken. Dass bei einem Abstieg ein Schnäppchen wartet, Affengruber aufgrund einer Klausel für „nur“ zehn Millionen Euro zu haben sei, entpuppte sich als eine Ente. Zu den Gerüchten meinte „Affi“ unlängst gegenüber der „Krone“. „Mich motiviert so etwas nur. Mein Fokus liegt auf Elche.“ Das wohl bis zur letzten Runde (24. Mai) um den Klassenerhalt zittert.

Bangen müssen auch ÖFB-Teamkollegen Patrick Wimmer (Wolfsburg) und Kevin Danso (Tottenham). Letzterer kam mit seinen Spurs zuhause gegen Leeds nicht über ein 1:1 hinaus. Damit sind die Londoner weiter in höchster Abstiegsgefahr. Der Vorsprung auf West Ham beträgt lediglich zwei Zähler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
La Liga
12.05.2026 07:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Spanien
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
112.998 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
107.334 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
101.665 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1476 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
942 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Kolumnen
Das Rendezvous der SPÖ mit der Wirklichkeit
878 mal kommentiert
Als Demonstranten seine Rede störten, gab Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lautstark Paroli.
Mehr La Liga
Matthäus zieht Hut:
„Mehr als das, was Kompany mit Bayern schafft“
Die Familie wächst
Baby Nummer drei! Luis Diaz‘ erster Sohn ist da
Überraschende Aussagen
70 Mio.-Wechsel? Bayern denkt über Kehrtwende nach
Emotionaler Abschied!
Ex-ÖFB-Teamspieler Kainz muss „mit Tränen kämpfen“
Kaufoption? Ablöse?
Gregoritsch-Zukunft: „Argumente auf seiner Seite“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf