„Da sind sie uns noch mal davongekommen“

Im Fan.at Spiel der Runde zwischen Erl und Söll ging es in der Landesliga Ost darum, wer den Anschluss an Tabellenführer Jenbach halten kann. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte das Überraschungsteam aus Erl an die starken Leistungen aus dem Herbst anschließen.
Diese Runde kam es in der Landesliga Ost zum spannenden Verfolgerduell: Der Zweite, Erl, empfing den Dritten aus Söll.
Starker Beginn
Das Heimteam hatte sich zur Überraschung der Hinrunde entwickelt. „Der gute Herbst war eher ein Problem. Die Erwartungen sind gestiegen, obwohl unser Ziel nur war, vorne mitzuspielen. Dann haben wir im Frühjahr ein bisschen geschwächelt“, erklärte Trainer Christoph Waldner und trat auf die Euphoriebremse. Trotzdem – oder gerade deshalb – zeigte sein Team eine „mental starke Leistung“ und holte mit einem „überragenden“ Torhüter, Julian Torggler, einen 2:1-Heimsieg gegen Söll. „Auch wenn der Gegner spielerisch sicher besser war, haben wir gezeigt, was in uns steckt“, sagte Waldner.
„Da sind sie uns noch einmal davongekommen“, lächelte Söll-Trainer Mario Höck. „Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen, sie hat alles gegeben. Wir sind in der 70. Minute (Anschlusstreffer durch Nico Berger) noch einmal herangekommen, aber es hat nicht gereicht. Manchmal ist der Fußball eben so“, ergänzte der Ex-Profi.
(K)ein Blick in die Zukunft
Mit diesem Sieg ist Erl nur mehr zwei Punkte hinter Tabellenführer Jenbach. Doch auf die Tabelle will Trainer Waldner nicht schauen: „Jetzt schauen wir erst einmal auf das nächste Ziel, und das ist, 50 Punkte zu holen.“
Auch beim Gegner in Söll richtet man den Blick nach vorne: „Wir haben eine junge Truppe, müssen noch viel lernen, sind aber motiviert“, sagte Höck.
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