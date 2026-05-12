„Da sind sie uns noch mal davongekommen“

Starker Beginn

Das Heimteam hatte sich zur Überraschung der Hinrunde entwickelt. „Der gute Herbst war eher ein Problem. Die Erwartungen sind gestiegen, obwohl unser Ziel nur war, vorne mitzuspielen. Dann haben wir im Frühjahr ein bisschen geschwächelt“, erklärte Trainer Christoph Waldner und trat auf die Euphoriebremse. Trotzdem – oder gerade deshalb – zeigte sein Team eine „mental starke Leistung“ und holte mit einem „überragenden“ Torhüter, Julian Torggler, einen 2:1-Heimsieg gegen Söll. „Auch wenn der Gegner spielerisch sicher besser war, haben wir gezeigt, was in uns steckt“, sagte Waldner.