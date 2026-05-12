Marokkos Atlaslöwen nach Titelschande auf Beutezug

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Marokko überraschte bei der WM 2022, wurde in Katar Vierter. Doch das Skandal-Finale des Afrika-Cups liegt wie ein Damoklesschwert über der Nation. Gelingt in Amerika eine weitere Sensation?
Geschlossener Gang in die Kabine, ein Witz-Elfer, der in die Geschichte einging, zahlreiche fragwürdige Aktionen auf und neben dem Platz – das Afrika-Cup-Finale zwischen Senegal und Marokko gilt als „Schandfleck“ der Turnier-Historie. Zum „Drüberstreuen“ bekam der eigentliche Verlierer – nach einem Entscheid am Grünen Tisch – ein paar Monate später den Siegerpokal überreicht.
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