Ukraine nimmt EU-Angebot für Pipeline-Reparatur an

Dabei bezog er sich auf den Streit mit Ungarn und der Slowakei. Die Regierungen geben der Ukraine die Schuld an der Unterbrechung der Öllieferung seit Ende Jänner. Die Führung in Kiew macht wiederum einen russischen Angriff auf die Anlagen der Pipeline in der Westukraine dafür verantwortlich. Ungarn und die Slowakei sind stark von russischen Energielieferungen abhängig und pflegen trotz des Kriegs weiter enge Beziehungen mit dem Kreml.