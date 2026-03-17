Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit mit Ungarn

Ukraine nimmt EU-Angebot für Pipeline-Reparatur an

Außenpolitik
17.03.2026 15:00
In ungefähr eineinhalb Monaten sollen die Reparaturarbeiten an der Druschba-Pipeline ...
In ungefähr eineinhalb Monaten sollen die Reparaturarbeiten an der Druschba-Pipeline abgeschlossen sein (Archivbild).(Bild: AP/Bela Szandelszky)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die ukrainische Führung hat ein Angebot der EU angenommen, die beschädigte Druschba-Pipeline zu reparieren. Man stelle technische und finanzielle Hilfe zur Verfügung, sagte EU-Ratspräsident Antonio Costa am Dienstag.

0 Kommentare

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Arbeiten bereits kurz vor dem Abschluss stünden. Die Pumpstation werde voraussichtlich in eineinhalb Monaten wieder betriebsbereit sein, sofern es keine weiteren Angriffe durch Russland gebe. „Vorwürfe, die Ukraine behindere absichtlich den Öltransport durch die Druschba-Pipeline, sind unbegründet“, hieß es in dem Schreiben Selenskyjs an Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Dabei bezog er sich auf den Streit mit Ungarn und der Slowakei. Die Regierungen geben der Ukraine die Schuld an der Unterbrechung der Öllieferung seit Ende Jänner. Die Führung in Kiew macht wiederum einen russischen Angriff auf die Anlagen der Pipeline in der Westukraine dafür verantwortlich. Ungarn und die Slowakei sind stark von russischen Energielieferungen abhängig und pflegen trotz des Kriegs weiter enge Beziehungen mit dem Kreml.

Lesen Sie auch:
Die beschlagnahmten Geldtransporter sind bereits wieder zurück in der Ukraine – ohne Inhalt.
„Amtsmissbrauch“
Geldtransporter-Causa: Bank klagt Ungarn
17.03.2026
Streit um Öl-Pipeline
Viktor Orbáns „Beweisfotos“ und „Röntgenblick“
04.03.2026
Deutet Einlenken an
Orbán: EU-Inspektoren sollen Pipeline untersuchen
26.02.2026

Entspannung deutet sich an
Ungarns Regierung hat am Montag angekündigt, einen 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine und neue Sanktionen gegen Russland zu blockieren, solange kein Öl durch die Druschba-Pipeline fließt. Die EU-Spitzen sagten, dass die Wiederaufnahme von großer Bedeutung für die Stabilität der Märkte sei. Das entspreche auch den vertraglichen Verpflichtungen der Ukraine. Die EU selbst will bis Ende 2027 schrittweise alle verbleibenden Ölimporte aus Russland beenden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
17.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
172.184 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
165.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
128.724 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1466 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1321 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Außenpolitik
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
760 mal kommentiert
Mit Angriffen gegen Brüssel und die Ukraine will der der ungarische Premier Viktor Orbán knapp ...
Mehr Außenpolitik
Migration rückläufig
Bundesheer wird bald weniger an Grenzen eingesetzt
Schock in Abu Dhabi
Mann stirbt durch herabfallende Trümmerteile
Streit mit Ungarn
Ukraine nimmt EU-Angebot für Pipeline-Reparatur an
„Man ist gelassener“
EU ist Unberechenbarkeit Trumps schon gewohnt
Sorge in Österreich
Briten denken jetzt über Sprit-Rationierungen nach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf