Trump stellt EU wegen Zöllen ein neues Ultimatum



Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach am Abend von einem „sehr guten Telefongespräch“ mit Trump. Dabei sei auch das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA erörtert worden, schrieb sie auf der Plattform X. „Wir bekennen uns auf beiden Seiten weiterhin uneingeschränkt zu dessen Umsetzung. Es werden gute Fortschritte in Richtung einer Zollsenkung bis Anfang Juli erzielt.