Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Geduldig gewartet“

Trump stellt EU wegen Zöllen ein neues Ultimatum

Außenpolitik
07.05.2026 22:55
Im Zollstreit macht Trump einmal mehr großen Druck auf von der Leyen.
Im Zollstreit macht Trump einmal mehr großen Druck auf von der Leyen.(Bild: AP/Matt Rourke)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump verschärft den Zollstreit mit der Europäischen Union und setzt Brüssel ein klares Ultimatum: Bis zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli müsse die EU ihren Teil des Handelsabkommens umsetzen – sonst drohten deutlich höhere Zölle. Besonders die europäische Autoindustrie blickt nun mit Sorge nach Washington.

0 Kommentare

Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, er habe „geduldig gewartet“, dass die EU ihren Teil der Vereinbarung erfülle. „Es wurde versprochen, dass die EU ihren Teil des Abkommens erfüllen und gemäß der Vereinbarung ihre Zölle auf NULL senken würde!“, schrieb der Präsident.

Zugleich sprach Trump von einem „sehr guten Gespräch“ mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dennoch machte er deutlich, dass er bei ausbleibender Umsetzung Konsequenzen ziehen wolle. Sollten die Vereinbarungen bis zum 4. Juli nicht erfüllt sein, würden die Zölle „leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen“.


Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach am Abend von einem „sehr guten Telefongespräch“ mit Trump. Dabei sei auch das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA erörtert worden, schrieb sie auf der Plattform X. „Wir bekennen uns auf beiden Seiten weiterhin uneingeschränkt zu dessen Umsetzung. Es werden gute Fortschritte in Richtung einer Zollsenkung bis Anfang Juli erzielt.

Neue Sorgen um Europas Autoindustrie
Bereits in der vergangenen Woche hatte Trump der EU vorgeworfen, sich nicht vollständig an den ausgehandelten Zolldeal zu halten. Als Reaktion kündigte er an, die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der EU von derzeit 15 auf 25 Prozent anzuheben. Besonders Deutschland würde von solchen Maßnahmen stark getroffen werden.

Welche zusätzlichen Zölle Trump nun konkret ab Sommer erhöhen könnte, ließ er offen. Auch blieb zunächst unklar, ob die zuletzt angekündigten höheren Autozölle mit der neuen Frist vorerst ausgesetzt werden. Eine entsprechende Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an das Weiße Haus blieb unbeantwortet.

EU ringt noch um Umsetzung
In der Europäischen Union laufen derzeit weiterhin Verhandlungen zwischen dem Europaparlament und den Mitgliedstaaten über die vollständige Umsetzung des Handelsabkommens. Bei einem Treffen von Vertretern der Mitgliedsländer am Mittwoch wurde noch keine Einigung erzielt.

Das Rahmenabkommen war Mitte August 2025 zwischen Trump und von der Leyen vereinbart worden. Vorgesehen ist eine Zollobergrenze von 15 Prozent auf die meisten EU-Warenimporte in die USA – darunter auch europäische Autos und Autoteile.

Lesen Sie auch:
Wohl eine der größten politischen Schlappen Trumps bislang – die US-Regierung muss gigantische ...
Es geht um Milliarden
Trumps illegale Zölle – jetzt wird zurückgezahlt
14.04.2026
Zölle, Truppenabzug
Wie der Streit zwischen Trump und Merz eskaliert
02.05.2026
„Ich freue mich ...“
Trump: Höhere Zölle für Autos und Lkw aus der EU!
01.05.2026

Im Gegenzug sagte die EU zu, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und den Marktzugang für amerikanische Agrarprodukte wie Schweinefleisch und Milchprodukte zu erleichtern.

Politischer Streit bremst Deal
Die Umsetzung des Abkommens geriet zuletzt allerdings ins Stocken. Hintergrund waren unter anderem weitere Zolldrohungen Trumps im Zusammenhang mit dem Grönland-Konflikt sowie Unsicherheit nach einer Gerichtsentscheidung in den USA, die zahlreiche amerikanische Zölle für rechtswidrig erklärt hatte.

Auch das Europäische Parlament zeigte sich zuletzt zurückhaltend. Im März erklärten die Abgeordneten, dass sie die weitere Umsetzung des Abkommens nur unter strengen Bedingungen unterstützen wollen. Neben dem Parlament müssen auch die EU-Mitgliedstaaten den notwendigen Verordnungen zustimmen.

Zuletzt hatte es aus Brüssel dennoch vorsichtigen Optimismus gegeben, bald zu einer endgültigen Einigung mit Washington zu kommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
07.05.2026 22:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
206.339 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
169.405 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
111.741 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1267 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
792 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Außenpolitik
„Geduldig gewartet“
Trump stellt EU wegen Zöllen ein neues Ultimatum
„Krankes Individuum“
Star-Wars-Star schockt mit totem Trump im Grab
„United By Doskozil“
„Tagespresse“ kapert Song-Contest-Website
Befragung im Ausschuss
Pilnacek-Witwe: „Hätte das Handy herausgegeben“
Nach Rechtsruck
Bulgariens Ex-Präsident wird neuer Regierungschef
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf