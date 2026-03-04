Countertenor auf der Baustelle und in der Oper

Starker Zug auf die Theaterbühne

Doch seit Ende des Vorjahres feilt er an einem neuen Standbein. Mühlbacher spielte in der Familienoper „Ich bin Vincent!“ im Theater an der Wien die Hauptrolle, wir berichteten. Er sagt im „Krone“-Talk: „Diese Oper war für mich ein wahrer Glücksfall. Diese Rolle zu erarbeiten, war eine sehr intensive Erfahrung.“