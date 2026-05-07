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Kultur schenken zum Muttertag: Bizets CARMEN

Wien ist leiwand
07.05.2026 11:59
Promotion
(Bild: michaela jaros)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Wiener Opernsommer kehrt im Juli 2026 mit Georges Bizets „Carmen“ an den Wiener Heumarkt zurück. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets um -25% rabattiert bei der exklusiven Muttertagsaktion im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

Nach der erfolgreichen Premiere des neuen Standorts im Vorjahr wird der Heumarkt auch 2026 wieder zur Opernarena umgestaltet. Für Bühne und Kostüme verantwortlich ist erneut der mehrfach ausgezeichnete Bühnenbildner Manfred Waba, der nun erste Details zur diesjährigen Open-Air-Produktion präsentiert hat.

Waba, der bereits seit der ersten Ausgabe des Wiener Opernsommers 2024 die visuelle Gestaltung prägt, setzt diesmal auf besonders aufwendige Umbauten und großflächige Projektionen. Geplant sind unterschiedliche Schauplätze – vom Platz vor der Tabakfabrik mit detailreichem Brunnen-Nachbau bis hin zu Gebirgslandschaften und einer Stierkampfarena.

(Bild: Wiener Opernsommer)

„Carmen ist eine meiner Lieblingsopern“, erklärt Waba. Die Musik sei einzigartig, jede Inszenierung für ihn „eine besonders erfüllende Herausforderung“.

Erstmals sollen nicht nur die Fassade des Wiener Konzerthauses, sondern auch die Bühne selbst mittels Projektionen bespielt werden. Dadurch entstünden „vielschichtige Bildwelten“, die das Publikum unmittelbar in das Geschehen einbinden sollen, so Waba. Die Bühne erreicht laut Produktion eine Breite von bis zu 60 Metern und eine Höhe von bis zu 15 Metern.

Auch das Publikum soll bereits beim Betreten in die Welt der Oper eintauchen: Zuschauerraum und Catering-Bereich werden im Stil einer spanischen Stierkampfarena gestaltet. Ergänzt wird die Inszenierung durch Kostüme aus Mailand sowie eigens choreografierte Ballettsequenzen.

Danke Mama!
Der Wiener Opernsommer am Heumarkt findet von 1. bis 18. Juli 2026 statt und geht damit in seine dritte Ausgabe. Passend zum bevorstehenden Muttertag gibt es derzeit exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at -25% Ermäßigung auf Tickets für BonusCard-Besitzer.

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Carmen zum Muttertag

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Mit der Krone BonusCard gibt es mit der Muttertagsaktion -25% Ermäßigung auf Ihre Tickets.

(Bild: MAGMAG Event GmbH)

📅 1. bis 18. Juli 2026

📍Opernarena am Heumarkt, Lothringerstraße 22


Aktion buchbar exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at bis inklusive 11. Mai 2026

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