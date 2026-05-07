Kultur schenken zum Muttertag: Bizets CARMEN

Erstmals sollen nicht nur die Fassade des Wiener Konzerthauses, sondern auch die Bühne selbst mittels Projektionen bespielt werden. Dadurch entstünden „vielschichtige Bildwelten“, die das Publikum unmittelbar in das Geschehen einbinden sollen, so Waba. Die Bühne erreicht laut Produktion eine Breite von bis zu 60 Metern und eine Höhe von bis zu 15 Metern.