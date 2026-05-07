Star-Wars-Star schockt mit totem Trump im Grab

Anschlagsversuche gegen Trump

Im vergangenen Monat hatte ein Mann versucht, eine Sicherheitskontrolle beim Dinner der Korrespondenten des Weißen Hauses zu stürmen. Im Jahr 2024 wurde Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania ins Ohr geschossen. Zudem wurde im selben Jahr ein Mann wegen versuchten Mordes verurteilt, der mit Waffen in der Nähe eines Golfplatzes entdeckt worden war, auf dem sich Trump aufhielt.