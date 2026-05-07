Der Bauernkrieg zwischen Fakten und Fiktion

Zu sehen sind wenige, aber eindrucksvolle Exponate

Ein neuer Film, der mithilfe von KI entstand, lässt eindrucksvoll in Thema und Problematik eintauchen. Eine Lutherbibel, wenige Waffen, Schachfiguren, Gemälde, Grafiken, Köpfe einer Herrenjacke und ein Messer erzählen aus der Zeit. Die Hellebarden vermitteln lediglich ein Bild typischer Bauernkriegswaffen – tatsächlich stammen sie aus späteren Jahrhunderten.

Auch der ideologische Missbrauch im Deutschnationalismus sowie in der NS-Zeit wird aufgearbeitet. Und: „Wir geben erstmals auch den Frauen dieser Epoche eine Stimme“, ergänzt Alfred Weidinger, wissenschaftlicher Geschäftsführer der OÖ LKG. „Ihre Spuren sind noch zu wenig deutlich, wir werden daher in den Archiven – vor allem jenen der Klöster – weiterforschen.“