Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sarajevo-Stück

Sara Ostertag: „Wenn die Normalität zerbricht“

Oberösterreich
11.03.2026 15:00
Die Wiener Regisseurin und Nestroy-Preisträgerin Sara Ostertag zählt zu den prägnanten Stimmen ...
Die Wiener Regisseurin und Nestroy-Preisträgerin Sara Ostertag zählt zu den prägnanten Stimmen der zeitgenössischen österreichischen Theaterlandschaft.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Eine Stadt, von Scharfschützen eingekesselt, abgeschnitten von Wasser, Strom und Hoffnung. Nein, nicht Kiew und auch nicht Teheran, sondern Sarajevo im Jahr 1992. Ab 20. März ist das Stück „Radio Sarajevo“ in den Linzer Kammerspielen zu sehen, Sara Ostertag hat dafür den gleichnamigen Roman von Tijan Sila adaptiert: „Alles ist sehr gegenwärtig“, sagt Ostertag im „Krone“-Talk.

0 Kommentare

Ein zehnjähriger Junge muss in einer Stadt überleben, die plötzlich von Scharfschützen eingekesselt ist, abgeschnitten von Wasser, Strom und Hoffnung. Insgesamt 1425 Tage war Sarajevo im Bosnienkrieg eingeschlossen – die längste Belagerung einer Hauptstadt im 20. Jahrhundert.

Bachmann-Preisträger Tijan Sila beschreibt in seinem Roman „Radio Sarajevo“ eine Welt, in der es keine Sicherheit mehr gibt. Regisseurin Sara Ostertag (41), die vor kurzem den Nestroy-Preis für ihre Linzer Inszenierung von „The Broken Circle“ bekommen hat, stellt die Dramatisierung des Romans auf die Bühne: „Radio Sarajevo“ hat am Freitag, 20. März, in den Kammerspielen die österreichische Erstaufführung. Im „Krone“-Talk verrät sie erste Details.

Sarajevo im August 1993: Zwei Frauen in einer vereinbarten Feuerpause auf der „Sniper ...
Sarajevo im August 1993: Zwei Frauen in einer vereinbarten Feuerpause auf der „Sniper Alley/Scharfschützen Allee“ im belagerten Sarajevo.(Bild: GABRIEL BOUYS)

„Krone“: Sie inszenieren „Radio Sarajevo“, ein Stück über den Bosnienkrieg. Was gab Ihnen dazu den Anstoß?
Sara Ostertag: Das Friedensabkommen von Dayton liegt 30 Jahre zurück. Der Balkankrieg war für das heutige Österreich definierend, denn vor allem in meiner Generation sind viele als Kinder zu uns gekommen und sie haben diese Biographie und Geschichte, die wir am Theater zeigen. Außerdem hat der Stoff für mich eine große Gegenwärtigkeit.

Verraten Sie uns die Story?
Es geht um die Zeit der Belagerung von 1992 bis 1996, ein Kind erzählt, wie es den Krieg erlebt. Das ist auch für Erwachsene eine interessante Perspektive, weil alles sozusagen simplifiziert wird auf eine komische Art, aber man spürt die krasse Komplexität in den Dingen. Es geht darum, wie man überlebt, bis die Familie dann das Land verlässt. Wir haben den Text in großen Teilen ins Bosnische zurückübersetzt, es wird auf der Bühne deutsch, aber auch bosnisch gesprochen, es gibt Übertitel.

Was bewegt Sie an dem Stoff?
Es ist für mich abstrus, den Text über Sarajevo zu lesen und dann aktuelle Texte über die Ukraine oder über Teheran. Ob Drohnenangriff oder Scharfschützen-Angriff: Wie die Menschen das plötzlich erleben und beschreiben, ist sehr ähnlich. Auch ihre Fragen sind gleich: Gib es Wasser, Strom, Medikamente? Wie kommt man rein und raus aus den Städten?

Was ist Ihre ganz persönliche Botschaft, die Sie den Theaterbesuchern mitgeben wollen?
Wir leben in dem kollektiven Bewusstsein in Europa, dass es bei uns keinen Krieg geben wird, auch keinen geben darf. Dabei ist der Flächenbrand sehr nah. In vielen Texten über Sarajevo kommt das auch vor: Zuerst das Gefühl von „Das kann hier nicht sein“. Aber auf einmal ist es da! Auf einmal zerbricht die Normalität und man muss mit dieser komplett abstrusen Lebenssituation umgehen. Das finde ich schon sehr bedrückend in der momentanen Lage.

Belagerung von Sarajevo

Die Belagerung von Sarajevo (April 1992 bis Februar 1996) durch bosnisch-serbische Truppen war eines der grausamsten Ereignisse des Bosnienkriegs. Der Beschuss lag bei 300 Granaten pro Tag; mindestens 11.000 Tote, darunter 1600 Kinder. Das Friedensabkommen von Dayton wurde am 14. Dezember 1995 unterzeichnet.

Lesen Sie auch:
Barbara Blaha begeistert derzeit mit ihrem neuen Buch, es zählt zu den Bestsellern.
Zum Weltfrauentag
Barbara Blaha: „Was wäre ein Tag ohne uns Frauen?“
08.03.2026
„Krone“ vor Ort
Lentos Linz: Von Biedermeier bis Skandalkunst
06.03.2026
Alois Mühlbacher
Countertenor auf der Baustelle und in der Oper
04.03.2026

Sie haben die Leitung des oberösterreichischen Theaterfestivals Schäxpir zurückgelegt.
Ja, ich habe das Festival sehr gerne gemacht, aber jetzt zurückgelegt, weil es zu viel gewesen wäre. Mittlerweile ist das Team so gewachsen, und es gibt so viel Vernetzung – es funktioniert gut.

Sie haben ja in Wien das „TEATA in der Gumpendorferstraße“ übernommen.
Ja, wir kooperieren sogar bei „Radio Sarajevo“, die Produktion ist zuerst am Landestheater Linz und ab Anfang Oktober in Wien zu sehen. Das Ensemble bleibt gleich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
316.109 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.157 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
179.126 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1801 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1322 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Sarajevo-Stück
Sara Ostertag: „Wenn die Normalität zerbricht“
Feuerwehr-Bilanz:
„Manchmal ist unser Einsatz zu selbstverständlich“
Snooker-EM in Spanien
EM-Spiele für Jugendliche dauerten bis 3 Uhr Nacht
Drei Autos kollidiert
Zwei Insassen nach Unfall im Fahrzeug eingeklemmt
Konflikt mit Ortschef
Gemeinde schickt Beamten bis 2029 in den Urlaub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf