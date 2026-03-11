Sara Ostertag: „Wenn die Normalität zerbricht“

Sie haben die Leitung des oberösterreichischen Theaterfestivals Schäxpir zurückgelegt.

Ja, ich habe das Festival sehr gerne gemacht, aber jetzt zurückgelegt, weil es zu viel gewesen wäre. Mittlerweile ist das Team so gewachsen, und es gibt so viel Vernetzung – es funktioniert gut.

Sie haben ja in Wien das „TEATA in der Gumpendorferstraße“ übernommen.

Ja, wir kooperieren sogar bei „Radio Sarajevo“, die Produktion ist zuerst am Landestheater Linz und ab Anfang Oktober in Wien zu sehen. Das Ensemble bleibt gleich.