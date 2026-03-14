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Tanzen zwischen Hochleistung und Hingabe

Oberösterreich
14.03.2026 16:30
„Amor & Psyche?“, Tanzproduktion Musiktheater Linz und „Krone“-Besuch im Ballettsaal: Elena ...
„Amor & Psyche?“, Tanzproduktion Musiktheater Linz und „Krone“-Besuch im Ballettsaal: Elena Sofia Bisci und Mischa Hall(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder, Philip Brunnader)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Sie tanzen, bis die Muskeln brennen – und würden trotzdem keinen Schritt aufgeben: Elena Sofia Bisci und Mischa Hall stehen derzeit im bejubelten Stück „Amor & Psyche?“ im Linzer Musiktheater auf der Bühne. Der „Krone“ erzählen sie, warum sie selbst die härtesten Choreos lieben – und wie man sich das alles merkt.

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Sie tanzen Geschichten, die nicht ihre eigenen sind – und müssen sie trotzdem mit dem Herzen fühlen und in temporeichen, oft artistischen Bewegungsfolgen (Moves) ausdrücken. Nicht selten gehen sie an körperliche Grenzen: Elena Sofia Bisci (28) und Mischa Hall (29) sind Mitglieder des Ensembles Tanz Linz des Landestheaters.

Bisci stammt aus Italien, war bereits in New York als Tänzerin engagiert und ist seit fünf Saisonen bei Tanz Linz. Hall stammt aus Australien, arbeitete in der Schweiz und ist seit vier Saisonen hier: „Ich schätze an Tanz Linz, dass wir immer neue Choreografen oder Choreografinnen zu Gast haben“, sagt er beim „Krone“-Talk im Ballettsaal, wo auch geprobt wird.

„Jeder Choreograf hat einen anderen Hintergrund: Einer bringt ein Stück mit, das er für uns nur adaptiert, ein anderer entwickelt mit uns etwas Neues – jede Premiere ist dadurch anders“, sagt Hall. Und Bisci ergänzt: „Man lernt durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Stile auch immer viel Neues!“

Bei Tanz Linz: Elena Sofia Bisci und Mischa Hall
Bei Tanz Linz: Elena Sofia Bisci und Mischa Hall(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Über eine Stunde lang intensive Bewegungsabfolgen
Derzeit sind sie beide im heftig umjubelten „Amor & Psyche?“ von Jeroen Verbruggen zu erleben. Hier gibt es eine Hauptrolle, die Bisci tanzt. Das heißt: eine Stunde und 15 Minuten permanente Bewegungen, solo oder im Dialog mit der Gruppe.

Wie merkt man sich so eine Choreografie? „Ich habe sie in meinem Muskelgedächtnis“, verrät sie. „Wir tanzen zu Musik, da erinnert sich der Körper an jede Bewegung.“

Hall ergänzt: „Es ist, wie wenn man ein Instrument auswendig spielt: Die Bewegungen sind ins Muskelgedächtnis übergegangen. Natürlich sind Körper und Gehirn bei uns darauf trainiert, sich lange Choreografien zu merken.“

Es steckt enorm viel Training dahinter
Aufwärmen, Training, Tanzproben. Hall verrät: „Insgesamt tanzen wir mehr als fünf Stunden am Tag – außer wir haben am Abend eine Show.“

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Jede Aufführung lässt das Publikum staunen, denn der Tanz, den man hier sieht, vereint Ballett, Modern Dance, Artistik, Schauspielerisches und mehr. Eigentlich ist es Hochleistungssport.

Wie lange macht der Körper das mit? 
„Der Älteste bei Tanz Linz ist 40 Jahre alt“, verrät Hall. Bisci ergänzt: „Es kommt darauf an. Wir haben unterschiedliche Körpertypen, jeder ist daher unterschiedlich belastbar, gleichzeitig trainieren wir sehr professionell. Die Durchschnittskarriere auf der Bühne endet mit Mitte 30, man kann aber auch Pech haben und sich verletzen.“ Wie ist Ihr Lebensplan?

„Ich habe bereits ein Studium im Theaterbereich absolviert, da will ich später Fuß fassen“, sagt Bisci. Viele würden als Tanzlehrerinnen oder -lehrer weiterarbeiten oder auch als Physiotherapeuten, Ernährungsberater: „In Berufen, die irgendwie mit Tanz zusammenhängen. Alles ist möglich!“

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