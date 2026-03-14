Tanzen zwischen Hochleistung und Hingabe

Wie lange macht der Körper das mit?

„Der Älteste bei Tanz Linz ist 40 Jahre alt“, verrät Hall. Bisci ergänzt: „Es kommt darauf an. Wir haben unterschiedliche Körpertypen, jeder ist daher unterschiedlich belastbar, gleichzeitig trainieren wir sehr professionell. Die Durchschnittskarriere auf der Bühne endet mit Mitte 30, man kann aber auch Pech haben und sich verletzen.“ Wie ist Ihr Lebensplan?