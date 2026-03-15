Maria Reitter-Kollmann: „Ich lebe meinen Traum“

Kunst als Spiegel der Zeit

Insgesamt soll die Kunstsammlung das regionale Schaffen breit und über die Jahre hinweg dokumentieren. „Und ich will das auch öffentlich zugänglich machen.“ So sind in der Galerie der Kunstsammlung nicht nur Ausstellungen geplant, sondern „wir bestücken die Büros des Landes mit Werken, wir haben außerdem ein Schaudepot und eine Artothek“. Hier können rund 770 Werke von Kunstfans entliehen werden.