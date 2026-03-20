Wo sich Familien ganz wie zu Hause fühlen können

Eigentlich war Alena Hiessl nach eigenen Angaben immer ein „Büro-Mädel“. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch! Denn nach der Babypause konnte die Mutter einer dreijährigen Tochter, die es der Liebe wegen 2017 nach Linz verschlagen hat, keinen Job finden. „Was mir in Oberösterreich gleich aufgefallen ist: In Tschechien, wo ich herkomme, gibt es ganz viele Lokale mit Spielbereich, wo Kinder Spaß haben und die Mamas mal durchatmen und in Ruhe einen Kaffee trinken können. Hier, speziell in Linz, gab es – außer den Möbelhäusern – gar kein derartiges Angebot.“ Bis jetzt.