Bei einem solchen Anruf bitte sofort auflegen!

Kurz darauf meldet sich ein Mann mit starkem Akzent. Er gibt sich als österreichischer Polizist aus, nennt sogar eine Dienstnummer. Die Story: Daniel sei als Tatverdächtiger in einen Kriminalfall verwickelt. Schnell kommen für den 45-Jährigen Zweifel auf: „Ich habe gefragt, warum wir auf Englisch sprechen, wenn er ein österreichischer Beamter ist“, so der Betroffene. Zumal Amtssprache Deutsch sei. Die Antwort des Anrufers: Es sei „verboten“, Deutsch zu sprechen – das Gespräch werde aus ermittlungstaktischen Gründen international aufgezeichnet.