Falsche Polizisten auf frischer Tat festgenommen

Einen erneuten Betrugsversuch mit zwei falschen Polizisten gab es vor gut einer Woche in Innsbruck. Wie die Exekutive mitteilte, wurde das Opfer (65) jedoch misstrauisch und verständigte die Polizei. Diese ertappten die Schwindler auf frischer Tat.
Bereits am 17. Februar wurde ein 65-jähriger Einheimischer in Innsbruck auf seinem Festnetzanschluss von einer unbekannten Person kontaktiert. Diese gab sich als Polizist aus. Im Gespräch wollte der Unbekannte den Mann überzeugen, dass es einen vermeintlichen Überfall in der Nachbarschaft gegeben hätte, eine Person sei dabei festgenommen worden.
Anrufer wollten Bargeld und Wertsachen
Weiters gab der Anrufer an, dass man eine Liste mit weiteren potenziellen Opfern, unter anderem auch den 65-Jährigen, gefunden habe. „Zum Schutz der weiteren möglichen Opfer würde die Polizei nun das gesamte Bargeld und andere Wertsachen sicherstellen“, schilderte die Polizei das Vorgehen der Anrufer in einer Aussendung. Der Anrufer würde dies abholen.
Bei der Abholung der angeblichen Münzsammlung wurden zwei Personen von Beamten des Stadtpolizeikommandos Innsbruck auf frischer Tat betreten und festgenommen.
Die Polizei
Der 65-Jährige wurde jedoch misstrauisch und verständigte die Polizei. „Bei der Abholung der angeblichen Münzsammlung wurden zwei Personen von Beamten des Stadtpolizeikommandos Innsbruck auf frischer Tat betreten und festgenommen“, so die Exekutive. Beim Duo handelt es sich um eine 24-jährige Türkin sowie einen 25-jährigen Deutschen.
Frau in Untersuchungshaft
Der Fall wurde vom Landeskriminalamt Tirol übernommen. Die Täterin zeigte sich vollumfänglich geständig. Ihr konnten weitere Taten vom Juli 2025 zugeordnet und damit geklärt werden. Ihr Begleiter zeigte sich nicht geständig und wurde durch die Frau entlastet. Über die 24-Jährige wurde die Untersuchungshaft verhängt. Der Mann wurde aus der Haft entlassen.
