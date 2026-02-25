Falsche Polizisten auf frischer Tat festgenommen

Anrufer wollten Bargeld und Wertsachen

Weiters gab der Anrufer an, dass man eine Liste mit weiteren potenziellen Opfern, unter anderem auch den 65-Jährigen, gefunden habe. „Zum Schutz der weiteren möglichen Opfer würde die Polizei nun das gesamte Bargeld und andere Wertsachen sicherstellen“, schilderte die Polizei das Vorgehen der Anrufer in einer Aussendung. Der Anrufer würde dies abholen.