LIVE: Bezirksderby! 1980 Wien gegen Wienerberg

Es ist alles angerichtet für das große WFV-Cup-Finale heute im Ernst Happel-Stadion! Stadtliga Spitzenreiter Wienerberg trifft im Bezirksderby auf 1980 Wien. Im letztjährigen Finale musste sich 1980 noch Helfort geschlagen geben – dieses Mal will die Mulalic-Elf den Titel holen. Wienerberg hingegen weiß, wie man Cupsieger wird: 1990 und 2004 holte der Verein bereits den Pokal. Bei uns gibt es das Finale ab 18:55 Uhr natürlich im Livestream.