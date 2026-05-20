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WFV-Cup-Finale:

LIVE: Bezirksderby! 1980 Wien gegen Wienerberg

Sport
20.05.2026 15:37
(Bild: SC Wienerberg)
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Es ist alles angerichtet für das große WFV-Cup-Finale heute im Ernst Happel-Stadion! Stadtliga Spitzenreiter Wienerberg trifft im Bezirksderby auf 1980 Wien. Im letztjährigen Finale musste sich 1980 noch Helfort geschlagen geben – dieses Mal will die Mulalic-Elf den Titel holen. Wienerberg hingegen weiß, wie man Cupsieger wird: 1990 und 2004 holte der Verein bereits den Pokal. Bei uns gibt es das Finale ab 18:55 Uhr natürlich im Livestream.

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