Betrug durch falsche Beamte eskaliert bei Übergabe

In einem Gemeindebau in Wien-Döbling eskalierte am Montag ein perfider Betrug bei der Übergabe von Wertsachen dramatisch. Zwei Männer gaben sich als Polizisten aus – nun liegt eine 91-Jährige mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Spital.
Zunächst wurde die Pensionistin telefonisch von einem angeblichen Bankangestellten kontaktiert. Unter dem Vorwand einer unberechtigten Kontobehebung brachte er sie dazu, ihr gesamtes Geld von ihrem Konto abzuheben, um es „in Sicherheit“ zu bringen.
Schwerer Sturz nach Gerangel
Kurz darauf meldete sich der Mann erneut und kündigte an, dass ein Polizist das Geld sowie Gold und Schmuck abholen werde. Bei der Übergabe kam es jedoch zu einem Gerangel, bei dem die Frau stürzte und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt.
Ermittlungen laufen
Sie wurde notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Ihre Einvernahme gestaltete sich zunächst schwierig, da sie sich an Teile des Vorfalls nicht erinnern konnte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Fahndung nach den Tätern läuft.
Schrecklicher Mord im Jahr 2018
Im selben Gemeindebau kam es bereits in der Vergangenheit zu einem schrecklichen Vorfall: 2018 wurde die Leiche einer Siebenjährigen in einem Müllcontainer gefunden. Das Mädchen wurde durch einen Stich in den Hals getötet.
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