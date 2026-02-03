Vorteilswelt
Fälle in Kärnten

„Falsche Polizisten“ scheitern bei Betrugsmasche

Kärnten
03.02.2026 12:00
Beinahe täglich kommt es zu Betrugsfällen.
Beinahe täglich kommt es zu Betrugsfällen.
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Gleich zwei Fälle mit falschen Polizisten wurden am Montag in der Kärntner Landeshauptstadt angezeigt. Ein 80-Jähriger und ein 53-Jähriger aus Klagenfurt erkannten die Betrugsmasche sofort. 

Leider kommt es viel zu selten vor, dass Telefonbetrügereien von Betroffenen erkannt werden. Diesmal aber scheiterten unbekannte Täter bei zwei Betrugsversuchen in Klagenfurt. 

Zuerst wurde am Montag, 15 Uhr, ein 53-jähriger Klagenfurter telefonisch kontaktiert. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und forderten von dem Mann eine Kaution im fünfstelligen Bereich, weil seine Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. „Doch der Kärntner erkannte den Betrug sofort und erstattete Anzeige“, gibt die Polizei bekannt. 

Pensionist erkannte Betrug
Gut eine halbe Stunde später wurde ein 80-Jähriger kontaktiert. Auch er soll eine Kaution von mehreren zehntausend Euro zahlen, damit sein Sohn wieder freikommt, er wurde festgenommen. Doch auch der Pensionist reagierte rasch und verständigte die richtige Polizei. 

Diese beiden Fälle sind noch einmal gut ausgegangen. Aber die Polizei warnt: „Es kommt leider immer wieder vor, dass die Leute auf diese Betrugsmaschen, die täglich stattfinden, hineinfallen.“ Immer wieder sind Kärntner deshalb mehrere Tausende Euro los. 

