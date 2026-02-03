„Falsche Polizisten“ scheitern bei Betrugsmasche

Zuerst wurde am Montag, 15 Uhr, ein 53-jähriger Klagenfurter telefonisch kontaktiert. Die Täter gaben sich als Polizisten aus und forderten von dem Mann eine Kaution im fünfstelligen Bereich, weil seine Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. „Doch der Kärntner erkannte den Betrug sofort und erstattete Anzeige“, gibt die Polizei bekannt.