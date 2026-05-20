Warum sich die Auszeit-WG nun selbst Auszeit nimmt

Gegenüber der „Krone“ war seitens der Kinder- und Jugendhilfe (MA11) von notwendigen „Adaptierungsarbeiten“, vor allem im Bereich der Fluchtwegstüren, die Rede. Sie sorgen für die Verzögerung. Erst, wenn die letzten Arbeiten am Haus in Simmering, dessen Adresse zum Schutz der Kinder unbekannt bleiben soll, abgeschlossen sind, erfolgt das Bewilligungsverfahren.