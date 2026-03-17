Minister pfeifen auf Mini-U-Ausschuss, FPÖ schäumt

Regierungsparteien: „Bisher keine Smoking Gun“

Während die FPÖ Missstände ortete, sahen die anderen Fraktionen ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne bisher „keine Smoking Gun“ – zum Ärger Steiners, wie er auch am Dienstag neuerlich ausführte. Auch dass die FPÖ als einzige Fraktion ein Statement vor der Sitzung abgab, zeige auf, dass seine Partei bei diesem Thema alleine „gegen alle anderen“ dastehe, erklärte der Abgeordnete. Wäre es nach den anderen Fraktionen gegangen, dann hätte es den Ausschuss erst gar nicht gegeben, sagte er.