Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe

Nun liegen die Antworten auf dem Tisch – und sie zeigen, dass endlich Licht in den Förderdschungel kommen muss. Dabei geht es, wie mehrfach von der „Krone“ betont und berichtet, nicht um große, verlässliche Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder die Caritas und viele mehr, sondern um aus dem Boden sprießende Vereine, die Förderungen erhalten haben.