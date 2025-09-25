Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Drängen der FPÖ

Ausschuss befasst sich mit Subventionen von NGOs

Innenpolitik
25.09.2025 21:50
Ein Unterausschuss des Nationalrats kommt dem Anliegen der FPÖ nach und untersucht staatliche ...
Ein Unterausschuss des Nationalrats kommt dem Anliegen der FPÖ nach und untersucht staatliche Förderungen von gemeinnützigen Vereinen (Symbolbild).(Bild: APA/EVA MANHART)

Ein Ausschuss des Nationalrats wird sich mit staatlichen Förderungen von gemeinnützigen Vereinen befassen. Das geht auf einen Antrag der FPÖ zurück, die NGOs (Nicht-Regierungs-Organisationen) schon seit längerem massiv kritisieren.

0 Kommentare

Geprüft werden sollen sämtliche Zahlungen an Vereine, gemeinnützige GmbHs und Stiftungen, etwa von Bundesministerien oder Unternehmen und Einrichtungen des Bundes. Die FPÖ will laut eigener Aussage wissen, welche NGOs welche Subventionen in welcher Höhe bezogen haben, und was die Kriterien dafür waren. Zudem werden die Leistungsvereinbarungen unter die Lupe genommen, etwa Werk- und Dienstleistungsverträge. Es gehe um Fragen der politischen Einflussnahme, um Transparenz und darum, ob die Leistungen auch kontrolliert worden seien, hieß es.

Die Antworten auf parlamentarische Anfragen hätten deutlich gemacht, dass zahlreiche NGOs Förderungen in Milliardenhöhe erhalten hätten. Daher könnten Missbrauch, Freunderlwirtschaft und Verschwendung nicht ausgeschlossen werden, teilten die Freiheitlichen mit. Gemeinsam mit anderen Rechtsparteien in Europa wolle man dieses „gewaltige Propagandanetzwerk abdrehen“, sagte FPÖ-Europaparlamentarierin Petra Steger.

Lesen Sie auch:
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Steuergelder im Visier
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
26.08.2025
Krone Plus Logo
EU mit Spendierhosen
Geldregen für NGOs: Die komplette Österreich-Liste
24.07.2025

Untersucht werden die Zahlungen in dieser und der vorigen Gesetzgebungsperiode. Wie berichtet, hatte die FPÖ ganze 725 Anfragen zu NGOs an die Bundesregierung gestellt. Dabei geht es etwa um Tennisclubs in Vorarlberg, Sportvereine, Migrationsvereine und parteinahe Organisationen. Große Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder die Caritas stehen nicht im Fokus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
270.005 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.185 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Tennis
Tennis-Ass blamiert sich gegen Nummer 196 der Welt
152.828 mal gelesen
Die nächste bittere Niederlage für Daniil Medwedew!
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1438 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1318 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Innenpolitik
Auf Drängen der FPÖ
Ausschuss befasst sich mit Subventionen von NGOs
Politiker an Bord
Gaza-Hilfsflotte setzt Reise nach Angriff fort
Wer dagegen ist
In der SPÖ brodelt es wegen des Lobautunnels
Trump wütet weiter
Neue Order: US-Behörden drohen Massenentlassungen
Riss durch Koalition
Lobautunnel: Jubel und Frust bei Wiener Parteien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf