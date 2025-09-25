Ausschuss befasst sich mit Subventionen von NGOs

Geprüft werden sollen sämtliche Zahlungen an Vereine, gemeinnützige GmbHs und Stiftungen, etwa von Bundesministerien oder Unternehmen und Einrichtungen des Bundes. Die FPÖ will laut eigener Aussage wissen, welche NGOs welche Subventionen in welcher Höhe bezogen haben, und was die Kriterien dafür waren. Zudem werden die Leistungsvereinbarungen unter die Lupe genommen, etwa Werk- und Dienstleistungsverträge. Es gehe um Fragen der politischen Einflussnahme, um Transparenz und darum, ob die Leistungen auch kontrolliert worden seien, hieß es.