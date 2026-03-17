„Die weltweit besten DJs spielen in den Bergen“

Gemeinsam mit anderen Größen aus der Szene tritt DJ Marvin Aloys ab kommendem Freitag beim coolen Electronic Musik-Festival am Kitzbüheler Horn auf. Der „Krone“ gab er im Vorfeld ein Interview.
„Krone“: Herr Aloys, von kommendem Freitag bis Sonntag findet das dritte Sound Escape Boutique Festival in Kitzbühel statt. Was macht für Sie die Atmosphäre des Electronic Festivals einzigartig im Vergleich zu anderen Musikfestivals?
Marvin Aloys: Eine gewisse Dynamik bringt schon der Ort Kitzbühel mit. Und dann ist es natürlich das Gesamterlebnis: Die Verbindung der elektronischen Musik mit dem alpinen Lebensgefühl und die extrem kreative Energie, die sich in der coolen Naturkulisse entlädt. Zusammengefasst macht das Zusammenspiel zwischen Stadt, Natur, Bergen und Musik die Faszination des Sound Escape Boutique Festivals aus.
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