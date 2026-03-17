Mette-Marits Gesundheit „deutlich verschlechtert“

Mette-Marit machte Krankheit 2018 öffentlich

Bereits 2018 machte Mette-Marit öffentlich, dass sie an einer seltenen Form der Lungenfibrose leidet. Dabei handelt es sich um eine unheilbare Krankheit, bei der sich das Lungengewebe zunehmend verhärtet und dadurch die Atmung erschwert wird. Eine Lungentransplantation gilt oftmals als der letzte mögliche Schritt, wenn sich der Gesundheitszustand der Betroffenen verschlechtert.