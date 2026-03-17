Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge nach Update

Mette-Marits Gesundheit „deutlich verschlechtert“

Royals
17.03.2026 10:18
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit wächst: Am Dienstag bestätigte der norwegische Palast, dass sich der Gesundheitszustand der 52-Jährigen drastisch verschlechtert habe.

0 Kommentare

„Wie bekannt, leidet die Kronprinzessin an der chronischen Lungenkrankheit Lungenfibrose“, teilte Palastsprecherin Sara Svanemyr auf Anfrage des norwegischen Magazins „Se og Hør“ mit. 

„Vorbereitungen für mögliche Lungentransplantation“
Und erklärte weiter: „Wie wir bereits im Dezember mitteilten, hat sich ihr Gesundheitszustand in letzter Zeit deutlich verschlechtert, und es wurden Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation eingeleitet.“

Die Kronprinzessin benötige daher „zunehmend angepasstes Training, Ruhe und Erholung“, teilte der Palast zudem mit. Das offizielle Programm von Mette-Marit sei deshalb „entsprechend ihrem Gesundheitszustand angepasst“. 

Die Sorge um Mette-Marit wächst: Der Palast gab nun ein besorgniserregendes Update zum ...
Die Sorge um Mette-Marit wächst: Der Palast gab nun ein besorgniserregendes Update zum Gesundheitszustand der norwegischen Kronprinzessin.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Mette-Marit bei einem Auftritt im Dezember 2025: Seit Jänner hat sich die Ehefrau von Kronprinz ...
Mette-Marit bei einem Auftritt im Dezember 2025: Seit Jänner hat sich die Ehefrau von Kronprinz Haakon aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.(Bild: APA-Images / Action Press / Stella)

Aus der Öffentlichkeit zurückgezogen
Schon seit Wochen hat sich Mette-Marit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem der Palast erstmals im Dezember bestätigt hatte, dass sich der Zustand der Kronprinzessin weiter verschlechtert hatte. Schon damals wurde erklärt, dass in einer Osloer Klinik bereits Vorbereitungen für eine mögliche Lungentransplantation liefen. 

Anfang der Woche veröffentlichte „Se og Hør“ schließlich ein Foto von Mette-Marit, das am Rande eines Besuchs der 52-Jährigen bei ihrem Sohn Marius Borg Høiby, der derzeit in U-Haft sitzt, entstanden war. Die Kronprinzessin wirkt auf der Aufnahme aufgedunsen, auch wenn sie tapfer lächelt. 

Lesen Sie auch:
Mette-Marit Ende Jänner bei einem Auftritt in der Fredrikstad-Bibliothek – seither zog sie sich ...
Seit Jänner abgetaucht
Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit
11.03.2026
„Lusthaus“-Skandal
Mette-Marits wilde TV-Vergangenheit fliegt auf
12.03.2026

Mette-Marit machte Krankheit 2018 öffentlich
Bereits 2018 machte Mette-Marit öffentlich, dass sie an einer seltenen Form der Lungenfibrose leidet. Dabei handelt es sich um eine unheilbare Krankheit, bei der sich das Lungengewebe zunehmend verhärtet und dadurch die Atmung erschwert wird. Eine Lungentransplantation gilt oftmals als der letzte mögliche Schritt, wenn sich der Gesundheitszustand der Betroffenen verschlechtert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
17.03.2026 10:18
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
GesundheitszustandLungentransplantation
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
164.229 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
154.886 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
127.419 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1466 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1162 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
922 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Mehr Royals
Sorge nach Update
Mette-Marits Gesundheit „deutlich verschlechtert“
Buch sorgt für Wirbel
„Gehirnwäsche“-Vorwurf: Sussexes schlagen zurück!
Nach Unfall im Spital
Rebenland-Rallye: Fürst Thurn und Taxis verletzt
Modernisierung
König Willem-Alexander muss plötzlich umschulen!
Überraschend!
Kate spricht über Folgen ihrer Krebserkrankung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf