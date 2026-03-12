Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lusthaus“-Skandal

Mette-Marits wilde TV-Vergangenheit fliegt auf

Royals
12.03.2026 09:01
Eine alte Dating-Show mit Kronprinzessin Mette-Marit ist wieder aufgetaucht – obwohl der Sender ...
Eine alte Dating-Show mit Kronprinzessin Mette-Marit ist wieder aufgetaucht – obwohl der Sender sie für immer „im Giftschrank“ verstecken wollte.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Ein fast 30 Jahre alter TV-Auftritt sorgt jetzt für neuen Wirbel um das norwegische Königshaus. Das Schlagwort des jüngsten Skandals: „Lysthuset“ – auf Deutsch: „Lusthaus“. In der Dating-Show suchte die heutige Kronprinzessin Mette-Marit einst öffentlich nach einem Date – während sie bereits schwanger mit ihrem ersten Sohn war.

0 Kommentare

Der brisante TV-Auftritt von Mette-Marit als „Bachelorette“ in der Dating-Show „Lysthuset“ gilt heute als so heikel, dass er praktisch im Archiv verschwunden ist. Beim Sender TV Norge landete die Folge endgültig „im Giftschrank“, wie norwegische Medien berichten: Programmdirektor Eivind Landsverk entschied bereits 2008, dass die Episode mit der späteren Kronprinzessin nie wieder ausgestrahlt werden darf.

100 Männer kämpften um ein Date mit Mette
Doch nun sorgen neu veröffentlichte Bildausschnitte aus der Sendung erneut für Wirbel. 1996 trat die damals 23-jährige Norwegerin in der Dating-Show an, um erobert zu werden.

Rund 100 Männer kämpften um ein Date mit ihr. Vor laufender Kamera plauderte Mette-Marit offen über Männer, Musik und sogar über Sex. Auf den jetzt wieder aufgetauchten Bildern trägt sie Leoparden-Leggings, ein schwarzes Top und eine Federboa – ein Look, der kaum zu dem royalen Image passt, das viele heute mit ihr verbinden.

Von der Rosen-Kavalierin zur Kronprinzessin: Heute bekommt sie die Blumen, in den 1990ern ...
Von der Rosen-Kavalierin zur Kronprinzessin: Heute bekommt sie die Blumen, in den 1990ern verteilte sie sie selbst.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Besonders brisant: Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war sie bereits schwanger mit ihrem Sohn Marius Borg Høiby.

„Schwäche für böse Jungs“
Die Sendung zeichnete das Bild einer abenteuerlustigen jungen Frau. Laut Moderatorin der Show galt Mette-Marit damals als Weltenbummlerin mit einer Vorliebe für „bad boys“, also „böse Jungs“.  Am Ende der Show setzte sich ein Kandidat mit dem Spitznamen „Todestänzer“ durch und gewann das Date mit der späteren Royal.

Der Vater ihres ungeborenen Sohnes, Morten Borg, war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr an ihrer Seite. Die Beziehung der beiden endete noch vor der Geburt ihres Kindes. 

Ihr Leben nahm eine entscheidende Wendung, als sie 1999 auf dem Quart-Festival den norwegischen Thronfolger Haakon kennenlernte. Die beiden verlobten sich Ende 2000 und heirateten im August 2001 im Osloer Dom. Mit Haakon bekam sie zwei weitere Kinder: Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus.

Mette-Marit und Kronprinz Haakon verlassen im August 2001 nach ihrer Trauung Hand in Hand den ...
Mette-Marit und Kronprinz Haakon verlassen im August 2001 nach ihrer Trauung Hand in Hand den Osloer Dom.(Bild: Viennareport)

Kritischer Zeitpunkt für die Monarchie
Der Zeitpunkt könnte heikler kaum sein: Ausgerechnet jetzt taucht der alte TV‑Auftritt von Mette‑Marit wieder auf – während die norwegische Königsfamilie ohnehin unter besonderer Beobachtung steht. Seit Monaten sorgen die sogenannten Epstein-Files für Wirbel, in denen die Kronprinzessin in E‑Mails mit dem später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht wird. Auch ihr Aufenthalt in seiner Villa in Florida wurde öffentlich.

Der Hof reagierte mit einer ungewöhnlich offenen Erklärung. Mette‑Marit bat schriftlich um Entschuldigung und zeigte sich tief betroffen über ihre damalige Nähe zu Epstein: „Es ist mir wichtig, Entschuldigung zu allen zu sagen, die ich enttäuscht habe.“ Teile der veröffentlichten Nachrichten entsprächen nicht dem Menschen, der sie sein wolle, heißt es weiter. Zugleich bedauere sie, das Königshaus – insbesondere König Harald V. und Königin Sonja – in eine belastende Lage gebracht zu haben. Der Palast betonte, man verstehe die starken Reaktionen und die Kronprinzessin distanziere sich klar von Epsteins Taten.

Lesen Sie auch:
Mette-Marit Ende Jänner bei einem Auftritt in der Fredrikstad-Bibliothek – seither zog sie sich ...
Seit Jänner abgetaucht
Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit
11.03.2026
„Verdient es nicht!“
Marius verteidigte unter Tränen Mama Mette-Marit
25.02.2026

Nicht in der Lage für Stellungnahme
Doch Mette‑Marit ist derzeit nicht in der Lage, ausführlicher Stellung zu beziehen. „Die Kronprinzessin befindet sich in einer sehr schwierigen Situation und braucht Zeit, um sich zu sammeln“, erklärte der Hof. Diese schwierige Lage hat mehrere Ebenen: Ihr Name taucht in den Akten zum Epstein‑Fall Hunderte Male auf, und der Kontakt soll über Jahre bestanden haben – auch nach Epsteins erster Verurteilung. In Norwegen hat das erhebliche Kritik ausgelöst.

Mette-Marit leidet an einer Lungenfibrose und soll sich bald einer Lungentransplantation ...
Mette-Marit leidet an einer Lungenfibrose und soll sich bald einer Lungentransplantation unterziehen müssen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hinzu kommt, dass in Oslo gerade ein Vergewaltigungsprozess gegen ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby stattfindet. Und auch gesundheitlich ist die Lage ernst: Die Kronprinzessin kämpft mit einer chronischen Lungenkrankheit und benötigt eine Lungentransplantation, für die die Vorbereitungen bereits begonnen haben. 

Inmitten all dieser Belastungen wirkt das Wiederauftauchen eines alten TV‑Clips wie ein weiterer Schatten, der sich über eine ohnehin schwierige Phase für die norwegische Monarchie legt – und besonders über die Frau an der Seite des Thronfolgers.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
12.03.2026 09:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
320.303 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
183.333 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
157.276 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1692 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1444 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1261 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Royals
„Lusthaus“-Skandal
Mette-Marits wilde TV-Vergangenheit fliegt auf
„Potter“-Star geehrt
Prinz William verleiht Warwick Davis hohen Orden
Seit Jänner abgetaucht
Sorge um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit
Antrag abgelehnt!
Marius Borg Høiby bleibt auch weiterhin in U-Haft
Mega-Mähne & Perlen
Kate sorgte für Wow-Moment bei Commonwealth Day
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf