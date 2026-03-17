„Mir wurde häufig die Hand aufs Knie gelegt“

Glawischnig wiederum stellt sich bei pikanten Fragen zum ORF oder zu Christopher Seiler klar hinter Frauen, die sexuelle Verfehlungen in Unternehmen beanstanden. Oder eine möglicherweise begangene körperliche Attacke (es gilt die Unschuldsvermutung) anzeigen: „Ich tendiere dazu, Frauen und ihren Aussagen zu glauben. Wir haben auch die Epstein-Files vor Augen, wo es de facto um Mädchen gegangen ist. Auch ich selbst habe in meiner politischen Laufbahn häufig miterlebt, dass man mir ungewollt die Hand aufs Knie gelegt hat.“