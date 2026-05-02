Iran bietet Öffnung der Straße von Hormuz an

USA stoppten 45 Schiffe im Iran

Der Iran hat die Straße von Hormuz durch Drohungen und Beschuss von Tankern und Frachtschiffen weitgehend unpassierbar gemacht. Die USA haben ihrerseits weitreichende Sanktionen und eine Seeblockade gegen den Iran verhängt, um die Führung von den Einnahmen aus dem Ölexport abzuschneiden. Bisher haben die Vereinigten Staaten laut eigenen Angaben 45 Schiffe gestoppt. „Wir haben uns das Schiff genommen, wir haben uns die Fracht genommen, wir haben uns das Öl genommen (...). Wir sind wie Piraten. Wir sind so etwas wie Piraten, aber wir spielen keine Spielchen“, sagte Trump.