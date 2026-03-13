Kann Ingrid Thurnher Ruhe in den ORF bringen?

Ist ihre Bestellung ein Signal für Stabilität und einen Neustart nach turbulenten Monaten im ORF, oder bleiben die Konfliktlinien innerhalb des Hauses bestehen? Kann eine erfahrene Moderatorin und Medienmanagerin tatsächlich dazu beitragen, Vertrauen innerhalb der Redaktion und in der Öffentlichkeit zu stärken? Oder sind die strukturellen und politischen Spannungen im ORF so tief, dass auch eine neue Führung nur begrenzten Einfluss auf die Stimmung im Unternehmen haben wird? Wie bewerten Sie diese Personalentscheidung: als Chance für einen Neuanfang oder als Schritt, der die Debatten rund um den ORF kaum beruhigen wird?