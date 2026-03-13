Vorteilswelt
Kann Ingrid Thurnher Ruhe in den ORF bringen?

Community
13.03.2026 11:38
Weht bald ein neuer Wind beim ORF?
Weht bald ein neuer Wind beim ORF?(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Mit Ingrid Thurnher übernimmt eine erfahrene Journalistin eine zentrale Rolle beim österreichischen Rundfunk. In einer Phase anhaltender Diskussionen über Reformen, Struktur und Führung richtet sich nun viel Aufmerksamkeit auf ihre künftige Rolle im öffentlich-rechtlichen Sender. Unsere Frage des Tages vom 13.03. lautet daher: „Kann Ingrid Thurnher Ruhe in den ORF bringen?“

Ist ihre Bestellung ein Signal für Stabilität und einen Neustart nach turbulenten Monaten im ORF, oder bleiben die Konfliktlinien innerhalb des Hauses bestehen? Kann eine erfahrene Moderatorin und Medienmanagerin tatsächlich dazu beitragen, Vertrauen innerhalb der Redaktion und in der Öffentlichkeit zu stärken? Oder sind die strukturellen und politischen Spannungen im ORF so tief, dass auch eine neue Führung nur begrenzten Einfluss auf die Stimmung im Unternehmen haben wird? Wie bewerten Sie diese Personalentscheidung: als Chance für einen Neuanfang oder als Schritt, der die Debatten rund um den ORF kaum beruhigen wird?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

