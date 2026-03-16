„Die Spieler haben sich zu Männern entwickelt“

Die Football-Saison nähert sich mit großen Schritten. Los geht es in der heimischen Liga am letzten März-Wochenende, an dem die Grazer nach Prag zu den Black Panthers müssen. Die Giants haben zuvor als Ziel den ersten Titel seit 2008 ausgerufen. Auf den Europacup wird hingegen verzichtet. Beim Klub und in der Liga hat sich einiges getan.