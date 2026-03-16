„Die Spieler haben sich zu Männern entwickelt“

Neuer ÖFB-Vertrag? „Haben vereinbart, dass …“
Rangnick-Verlängerung?
Die Football-Saison nähert sich mit großen Schritten. Los geht es in der heimischen Liga am letzten März-Wochenende, an dem die Grazer nach Prag zu den Black Panthers müssen. Die Giants haben zuvor als Ziel den ersten Titel seit 2008 ausgerufen. Auf den Europacup wird hingegen verzichtet. Beim Klub und in der Liga hat sich einiges getan.
Neues Jahr, endlich im Glück? Das wird sich zeigen! Feststeht jedenfalls, dass sich die Grazer Footballer den Titel als Ziel gesetzt haben. Wie die letzten Jahre auch schon. Der letzte liegt aber schon lange 18 Jahre zurück, datiert aus dem Jahr 2008.
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