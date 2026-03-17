Das sind unsere größten Irrtümer beim Recycling

Für viele Menschen gehört das längst zur täglichen Routine. Plastik- und Kunststoffverpackungen in den gelben Container, Kartons ins Altpapier und immer schön aufs korrekte Trennen achten. Doch rund um das Thema Recycling kursieren zahlreiche Mythen und Missverständnisse, die sich hartnäckig halten.