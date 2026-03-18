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G-Punkt für Gourmets

So machen Fast-Food-Lokale & Co. Sie süchtig

Kulinarik
18.03.2026 12:19
Lebensmittelhersteller testen ihre Produkte und passen sie im Labor an.
Lebensmittelhersteller testen ihre Produkte und passen sie im Labor an.(Bild: Krone kreativ)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Wenn Sie der Heißhunger überkommt, ist keine Chipspackung der Welt vor Ihnen sicher? Keine Sorge: Sie können nichts dafür. Denn eine gewisse Formel in Lebensmitteln wie Burger, Tiefkühlpizzen oder eben Chips lassen Ihren Körper irrational reagieren. 

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Sie bestellen bei McDonald's einen Big Mac samt Pommes. Sie wissen: Das Menü deckt locker Ihren Tagesbedarf an Fett, Zucker und Kohlenhydraten. Sie wissen auch: Sie haben nach dem Verzehr noch Gusto auf Chicken Nuggets oder einen Cheeseburger. 1:0 für McDonald's! Der Burger-Riese hat Sie wieder einmal ausgetrickst. McDonald's ist aber kein Einzeltäter.

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