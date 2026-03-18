So machen Fast-Food-Lokale & Co. Sie süchtig

Wenn Sie der Heißhunger überkommt, ist keine Chipspackung der Welt vor Ihnen sicher? Keine Sorge: Sie können nichts dafür. Denn eine gewisse Formel in Lebensmitteln wie Burger, Tiefkühlpizzen oder eben Chips lassen Ihren Körper irrational reagieren.
Sie bestellen bei McDonald's einen Big Mac samt Pommes. Sie wissen: Das Menü deckt locker Ihren Tagesbedarf an Fett, Zucker und Kohlenhydraten. Sie wissen auch: Sie haben nach dem Verzehr noch Gusto auf Chicken Nuggets oder einen Cheeseburger. 1:0 für McDonald's! Der Burger-Riese hat Sie wieder einmal ausgetrickst. McDonald's ist aber kein Einzeltäter.
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