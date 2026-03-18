So machen Fast-Food-Lokale & Co. Sie süchtig

Sie bestellen bei McDonald's einen Big Mac samt Pommes. Sie wissen: Das Menü deckt locker Ihren Tagesbedarf an Fett, Zucker und Kohlenhydraten. Sie wissen auch: Sie haben nach dem Verzehr noch Gusto auf Chicken Nuggets oder einen Cheeseburger. 1:0 für McDonald's! Der Burger-Riese hat Sie wieder einmal ausgetrickst. McDonald's ist aber kein Einzeltäter.