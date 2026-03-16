70 Prozent der Betrugsfälle spielen sich online ab

Ein Viertel der Fälle dreht sich um betrügerische Online-Plattformen, die scheinbar lukratives Geldanlegen versprechen, etwa in Aktien oder Kryptowährungen, am Ende schaut der Nutzer aber komplett durch die Finger. Von der erhofften Rendite gibt es dann nichts, und die Seiten – oftmals mit dubiosem Sitz in Übersee – sind nicht mehr erreichbar, das GEld futsch.