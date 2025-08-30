E-Mails gehackt: Cyberattacke auf Innenministerium

Es hat sich wohl um einen klassischen Spionage-Angriff gehandelt, mit dem das Innenministerium bereits vor einigen Wochen konfrontiert wurde. Der Ursprung der Cyberattacke ist noch nicht restlos geklärt, allerdings hatte es in letzter Zeit vermehrt elektronische Sabotageversuche aus dem chinesischen Raum auf Behörden und Organisationen in Europa und den USA gegeben. Es habe sich jedenfalls um einen „gezielten und professionellen Angriff“ gehandelt, wie die „Krone“ erfuhr.