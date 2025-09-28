Cyber-Täter kassieren von Baufirma fast 19.000 €

Ohne den leisesten Verdacht schöpfen zu können, haben die Auftraggeber die Rechnung von knapp 19.000 Euro für die Spenglerarbeiten beglichen, doch das Geld unwissentlich an die Cyber-Bande überwiesen. Draufzahlen müssen immer die unschuldig Beteiligten. „Einerseits ist der Baufirma ein hoher Schaden entstanden. Andererseits geht die Spenglerei leer aus, falls die verloren gegangenen Einnahmen im Falle einer Kostendeckung nicht ersetzt werden“, gibt ein Vertreter des Baugewerbes zu bedenken.