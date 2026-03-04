Stärkere EU-Regionen in einer „Welt der Wölfe“

Auf die Frage, ob die vielen europäischen Regionen dabei noch eine Rolle spielen können, hat Kaiser eine deutliche Antwort: „Ja, eine ganz wichtige, weil sie am nächsten, auch bei den Menschen, sind.“ Das bejaht auch der ständige Vertreter Österreichs bei der EU, Gregor Schusterschitz, mit Blick auf die globalen Krisen. „Wir müssen uns einfach auf unsere Stärken besinnen und einheitlich auftreten“, betont er. „Das muss sein, weil wir sonst in einer Welt der Wölfe schlechter bestehen können.“