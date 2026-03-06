Rückblickend: „Ohne EU gäbe es Koralmbahn nicht“

Stärkeres Europa, Ukraine und die Koralmbahn

Doch auch wesentlich gravierendere Konflikte bestehen. „Für mich ist klar: Nur eine geeinte, stärkere und erweiterte EU kann ein Stärkepol sein“, betont der Landeshauptmann. „Und es geht um die liberale Demokratie selbst.“ Er warnt daher eindringlich vor jenen Einflüssen, die Länder „nur zu Vasallen anderer“ machen. Zur Ukraine stellt er klar: „Die Ukraine ist ein europäisches Land, kämpft für europäische Werte.“ Daher müsse die Unterstützung fortgesetzt werden.