Rückblickend: „Ohne EU gäbe es Koralmbahn nicht“

13 Jahre lange leitete Peter Kaiser nicht nur die Geschicke Kärntens, sondern war bei der EU Stimme für Regionen. Nun zieht der langjährige Landeshauptmann Bilanz in Brüssel.
„Deine Stimme wird fehlen – gerade in diesen Zeiten!“ Dieser Satz fiel während des letzten offiziellen Brüssel-Besuchs Peter Kaisers immer wieder. Denn in seinen 13 Jahren als Landeshauptmann hat er auch abseits Kärntens Akzente gesetzt und Spuren hinterlassen.
„Die Regionen haben in der EU kein Stimm- oder Vetorecht, deswegen brauchen sie Sichtbarkeit in Brüssel“, erklärt Kaiser seinen Antrieb. Alleine im vergangenen Jahr unternahm er 14 Reisen nach Brüssel, insgesamt hat er an über 100 Sitzungen des Ausschusses der Regionen (AdR) teilgenommen.
Doch wie kann man nun Einfluss nehmen? „Es geht ja nicht bloß um die Beschlüsse. Wir haben dauernd Kontakt zu den Entscheidungsträgern, treffen regelmäßig die Kommissare“, so Kaiser. Und doch droht Regionen wie Kärnten mit dem neuen EU-Finanzrahmen ein Bedeutungsverlust. „Wir kämpfen weiter, fordern eine verpflichtende Einbindung in den Prozess“, erklärt Kaiser. „Kommissar Fitto kommt auch nächste Woche nach Österreich.“
Stärkeres Europa, Ukraine und die Koralmbahn
Doch auch wesentlich gravierendere Konflikte bestehen. „Für mich ist klar: Nur eine geeinte, stärkere und erweiterte EU kann ein Stärkepol sein“, betont der Landeshauptmann. „Und es geht um die liberale Demokratie selbst.“ Er warnt daher eindringlich vor jenen Einflüssen, die Länder „nur zu Vasallen anderer“ machen. Zur Ukraine stellt er klar: „Die Ukraine ist ein europäisches Land, kämpft für europäische Werte.“ Daher müsse die Unterstützung fortgesetzt werden.
EU als Entscheidungsträger in Kärnten
Doch was sind nun konkrete Vorteile der EU für Kärnten? „Ohne die EU und die Aufnahme in transeuropäische Netze hätte es die Koralmbahn nicht gegeben. Erst durch die Aufnahme konnten die Finanzierungen gesichert werden“, so Kaiser. „Auch dank des Einsatzes meiner Vorgänger Haider und Dörfler.“
Ihnen stand Martina Rattinger ebenfalls zur Seite: Sie leitet seit mehr als 25 Jahren das Kärntner Verbindungsbüro, war Kaisers engste Verbündete in Brüssel. „Europa können wir nur gemeinsam gestalten“, sagt sie. Nun wird sie dies bald mit einem neuen LH machen.
Und Kaiser? „Ich werde Brüssel, die Menschen und die Arbeit hier schon ein bisserl vermissen“, zieht er eine persönliche Bilanz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.